Formigueirense participa do concurso Rainha Gerensite

Levar o nome de Formigueiro para o Brasil inteiro. Esse é a proposta da Ziziane Ferreira, formigueirense de 35 anos, que está participando do concurso Rainha Gerensite, na categoria especial bocha, organizado pela empresa Gerensite Publicidade e Eventos.

Com 2.197 votos, Ziziane garantiu a 6ª colocação e classificou-se para as semi-finais do concurso. A votação desta próxima etapa será no site da organizadora, em datas que irão ser divulgadas na noite da quarta-feira, 22. Sabe-se que serão quatro grupos de 12 meninas disputando três vagas, em uma votação de 44 horas. A cada cinco minutos o usuário pode repetir o voto.

Ziziane conta que se dedica ao esporte desde os quatro anos de idade. “Eu sou apaixonada pelo jogo de bocha, o esporte que me criei vendo meus pais jogarem e a trabalhar com cancha de bochas. Sendo assim, vindo de berço, esse amor pelo esporte não poderia ser diferente. Meu filho nasceu e também foi criado e faz parte dessa linda história do mundo da bocha”, relata.

“Todos que me conhecem sabem que minha paixão pelo esporte vem do meu saudoso pai, seu Aradi Paulo, um grande bochófilo. Jamais vou parar de dar seguimento aos passos que ele nos ensinou com tanto amor e carinho”, acrescenta.

Cada voto é muito importante na disputa do concurso. Não à toa, ela conta que “é difícil falar do carinho das pessoas comigo, pois é uma alegria muito grande em ser tão incentivada, motivada a realizar meus sonhos que giram em torno do esporte. Cada mensagem, cada ligação. Toda vez que pego o telefone tem uma mensagem me perguntado e pedindo para avisar o dia e horário para recomeçar a votar. É emocionante sentir o carinho dos amigos, a disponibilidade de cada um com seu tempo”.

Além disso, como jogadora, Ziziane está com a vaga garantida para o próximo GP Brasil Individual de Bocha, onde estará “levando o nome de nosso município”.

Na manhã de segunda-feira, dia 20, ela esteve no gabinete do prefeito, Jocelvio Cardoso (Xirú), juntamente com o assessor de desportos, João Antonio Machado, assessora de eventos, Claudia Mario Missau, e a microempresária, Tainara Cabrera.

Fonte: Prefeitura de Formigueiro