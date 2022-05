Formação: Programa A União Faz a Vida reúne 150 profissionais de educação de 14 municípios da Região Central

O Programa A União faz a Vida (PUFV) principal iniciativa de responsabilidade social do Sicredi, promoverá um encontro de capacitação para representantes de Secretarias de Educação e gestores escolares das 66 escolas participantes do programa. O evento acontecerá no hotel Recanto Business Center, em Restinga Sêca, na sexta-feira, dia 20 de maio, a partir das 08h30min.

Entre os temas abordados estão a Inovação na Educação, conduzido pelo professor José Moran, doutor em Comunicação pela USP, onde atuou como docente e pesquisador de novas tecnologias educacionais. A mestre em Educação e cofundadora da Greta Assessoria, professora Rita Vargas, abordará as Tecnologias no contexto da Gestão Escolar, e o professor Rodrigo Rodrigues encerrará o evento com a palestra “O papel do gestor num cenário de transformação da educação”.

Atualmente, o projeto que é realizado em parceria com as prefeituras e secretarias de Educação dos municípios, impacta diretamente 14 cidades no Rio Grande do Sul (Caçapava do Sul, Dona Francisca, Faxinal do Soturno, Formigueiro, Lavras do Sul, Nova Palma, Restinga Sêca, Santa Maria, Santana da Boa Vista, São João do Polêsine, São Martinho da Serra, São Pedro do Sul, São Sepé e Toropi),contemplando 12.000 alunos e 1.100 professores. Desde 2021 a Cooperativa Sicredi Região Centro RS/MG iniciou o movimento de expansão do Programa no estado de Minas Gerais para as cidades de Juatuba e Betim.

A formação realizada na sexta-feira é uma das ofertadas pelo programa, que conta com apoiadores e incentivadores de peso da região, como a Cooperativa Agrícola Mista Nova Palma (Camnpal), a Cooperativa Tritícola Sepeense (Cotrisel) e a Cooperativa Tritícola Caçapavana Ltda. (Cotrisul).

“Com o Programa A União Faz a Vida, promovemos atitudes e valores de cooperação e cidadania por meio da educação cooperativa, colaborando para a educação integral de crianças e adolescentes” afirma Pedro Ferreira, presidente do conselho de Administração da Sicredi Região Centro RS/MG. “Investimos nessa iniciativa porque acreditamos em um futuro com cidadãos mais justos, solidários e empreendedores, que dialogam e respeitam a diversidade”.

Sobre o PUFV

Há mais de 26 anos, o Programa A União Faz a Vida vem contribuindo para a formação de cidadãos cooperativos, solidários e participativos em escolas de todo o país. Programa A União Faz a Vida é uma forma de promover atitudes e valores de cooperação e cidadania por meio da educação cooperativa, colaborando para a educação integral de crianças e adolescentes. O Programa segue uma metodologia por projetos, e transforma alunos em protagonistas da aprendizagem, tornando o processo de formação do sujeito torna-se mais efetivo, dinâmico e positivo. Para a execução do programa, os professores das escolas recebem assessoria pedagógica no desenvolvimento dos projetos, e participam de eventos para formação continuada. O PUFV atende as três etapas de ensino básico, com uma metodologia específica para cada etapa: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 5 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está presente em todos os estados e no Distrito Federal, com mais de 2.000 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (www.sicredi.com.br).

Sobre a Sicredi Região Centro RS/MG

A Sicredi Região Centro RS/MG, uma das 100 cooperativas integrantes do sistema Sicredi, é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Fundada em 1914, foi a 4ª cooperativa da América Latina, e atualmente conta com mais de 80 mil de associados. Com presença em dois estados* a Sicredi Região Centro RS/MG possui 30 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros.

*Área de atuação

Minas Gerais: Belo Horizonte, Contagem, Betim, Ribeirão da Neves, Santa Luzia, Ibirité, Sabará, Vespasiano, Nova Lima, Caeté, Sarzedo, Juatuba, São José da Lapa, Raposos, Rio Acima e Confins.

Rio Grande do Sul: Santa Maria, Itaara, Dilermando de Aguiar, São Martinho da Serra, Toropi, São Pedro do Sul, São João do Polêsine, Dona Francisca, Nova Palma, Faxinal do Soturno, Restinga Seca, Formigueiro, São Sepé, Vila Nova do Sul, Caçapava do Sul, Lavras do Sul, Santana da Boa Vista e Piratini.

