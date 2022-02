Formação das professoras da Rede Municipal de Ensino de Faxinal do Soturno teve início nesta segunda-feira

Iniciou nesta segunda-feira, dia 14, a semana de formação das professoras da Rede Municipal de Ensino de Faxinal do Soturno. A abertura ocorreu no turno da manhã com uma reunião organizada pela Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto na Câmara de Vereadores.

Na ocasião, o prefeito Clovis Alberto Montagner deu as boas-vindas às professoras e falou sobre a importância da Educação para o Município, uma das áreas de maior investimento da Administração Municipal. Além disso, a Secretária da Educação Simone Cancian Stieler aproveitou o momento para apresentar as professoras e as escolas, agradecer as profissionais que integram a equipe e presenteá-las com um avental personalizado. Também passou as orientações pedagógicas para o início do ano letivo e, pediu que, na volta às aulas, as educadoras reforcem os cuidados e as medidas de prevenção contra a Covid-19.

No período da tarde, as professoras participaram de uma formação na Antonio Meneghetti Faculdade (AMF) sobre os cinco pilares de formação da AMF e os desafios para o professor inovador na contemporaneidade, com o Ontopsicólogo Michael Fragomeni Penna e a Psicóloga Dra. Patricia Wazlawick.

Na terça-feira (15) as professoras participarão de reuniões nas escolas com as direções e na quarta-feira (16) farão a organização e o planejamento do início do ano letivo. Na quinta-feira (17) as atividades seguem de forma on-line, com a Formação Continuada dos Professores de Educação dos Municípios da Quarta Colônia, organizada pela Comissão de Educação, Cultura e Comunicação do Geoparque Quarta Colônia Aspirante UNESCO, com transmissão pelo canal do Geoparque Quarta Colônia no YouTube. Neste encontro, os professores da região assistirão a palestras sobre educação e valorização do patrimônio, patrimônio no ambiente escolar e práticas de educação patrimonial.

A programação completa da semana de formação está disponível no link: https://bit.ly/3Gzo3OE

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno