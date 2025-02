Formação Continuada é iniciada em Faxinal do Soturno

Na manhã desta segunda-feira, dia 3, foi iniciada a Formação Continuada de Abertura do Ano Letivo 2025, em evento realizado na Câmara de Vereadores, que reuniu todos os servidores vinculados à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de Faxinal do Soturno.

No momento de acolhida, a secretária Simone Cancian Stieler se disse muito contente com a presença de todos no evento, sendo um momento preparado especialmente para os servidores, para que todos se sintam acolhidos em mais um início de ano letivo.

Em seguida, aconteceu a palestra “O poder da ação”, ministrada pela primeira-dama Liana Moro, psicanalista clínica e master coach, que convidou os presentes a refletirem sobre suas ações, com espaço também para exercícios práticos.

A programação tem continuidade nos dias 4 e 5 de fevereiro, em Silveira Martins, com a participação dos profissionais das Secretarias de Educação de Faxinal do Soturno, Silveira Martins e Dona Francisca. Durante os dois dias, serão realizadas palestras e atividades em grupos, em parceria com o Centro de Educação da Universidade Federal de Santa Maria.

As aulas nas escolas de Faxinal do Soturno iniciarão na próxima segunda-feira, dia 10 de fevereiro.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno