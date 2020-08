Folder das agroindústrias de Nova Palma

Na última semana ficou pronto e já está à disposição do público, o material gráfico de divulgação das dez agroindústrias atualmente legalizadas de Nova Palma, que vêm se organizando cada vez mais, se fortalecendo e se expandindo.

Em uma iniciativa da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, da Emater e do Serviço de Inspeção Municipal, o folder tem o intuito de divulgar essas empresas e servir de referencial para o público interessado em conhecer as mesmas e seus produtos.

No material constam as marcas, com os dados e os contatos de cada agroindústria, e um mapa do município, onde é possível localizá-las.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma