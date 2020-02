Flores para Todos chega na Escola São Domingos Sávio, em Faxinal do Soturno

Realizada na manhã desta quarta-feira, dia 19, na Escola Estadual de Ensino Fundamental São Domingos Sávio, do Distrito de Santos Anjos, interior de Faxinal do Soturno, o plantio de duas cultivares de gladíolo, Red Beauty e Jester, de ciclo intermediário II, dentro do projeto Flores para Todos.

Com atividades realizadas pela Equipe PhenoGlad da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), juntamente da Emater/Ascar do município e da Regional Santa Maria, o planejamento da data de plantio foi realizado com o aplicativo PhenoGlad Mobile-RS.

O projeto Flores para Todos em Faxinal do Soturno e nos demais municípios da Quarta Colônia em 2020 será em parceria com o projeto Geoparque Quarta Colônia.

A Equipe PhenoGlad é um grupo multidisciplinar e multiinstitucional de pesquisa e extensão em floricultura e paisagismo, com base no conceito da agricultura de processos, que visa divulgar a floricultura para diversificação de culturas e agregar renda ao pequeno produtor familiar para manter a sucessão familiar no campo.

Com informações da Equipe PhenoGlad.