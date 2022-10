Flores dos canteiros e espaços públicos de Agudo são substituidas

A Prefeitura de Agudo, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, iniciou a substituição das flores dos canteiros, praças e jardins de espaços públicos. O trabalho começou nas últimas semanas e deve seguir pelos próximos dias.

A Amor-Perfeito, flor símbolo do município, é voltada à estação mais fria e, com a mudança do clima, torna-se necessária a troca. Para a intervenção são usadas 10 mil mudas, em fase de botão floral. Entre as flores estão Celosia e Tagetes. As espécies são específicas para as estações de primavera e verão.

Fonte: Prefeitura de Agudo