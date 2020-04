Flávio Tonel assume Secretaria de Obras de Ivorá

A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, de Ivorá, está sob a responsabilidade do servidor, Flávio Tonel. O novo secretário assumiu a Pasta após quatro meses sem titular.

Para Flávio Tonel, o “Keto”, como é conhecido, a prioridade da Secretaria será manter o que já vinha sendo feito. “Hoje, entre as principais ações, está a distribuição de água para as comunidades do Interior, que sofreram com a estiagem; bem como a aberturas de bebedouros; além de deixar sempre as estradas do Interior em condições de trafegabilidade”, explica “Keto”, acrescentando que os maiores trabalhos se concentram no interior do município.

Questionado sobre sua forma de trabalho, o novo secretário, diz que sempre preza pelo empenho e igualdade de todos. “Como já fazia parte do Quadro de servidores, conheço todos, tenho amizade e isso faz com que o trabalho ande da melhor forma”, destaca ele acrescentando que o objetivo final é somar para que a Comunidade seja sempre bem atendida.

Sobre a Administração Municipal “Keto” diz que, cada um, na medida do possível, está fazendo a sua parte e o que estiver ao seu alcance. “Estamos centralizando nossos trabalhos, principalmente, nas comunidades do Interior do Município, que são as mais prejudicadas”, observa.

Keto faz parte do Quadro da Secretaria já há cerca de dois anos. O jovem foi vereador do município por dois mandatos.

Fonte: Prefeitura de Ivorá