FISMA com inscrições de Vestibular para ingresso no segundo semestre de 2020

A FISMA lançou no dia 4 de maio as inscrições para seu Vestibular, com ingresso para o segundo semestre de 2020. As inscrições devem ser feitas pelo portal fisma.com.br/vestibular, até o dia 18 de julho. A inscrição tem o custo de 1kg de alimento não perecível (a ser entregue a partir de 27 de julho, na sede da FISMA).

Nesta edição, o processo seletivo oferece 40 vagas para cada um dos cursos: Administração (noturno), Psicologia (diurno/noturno) e Enfermagem (diurno/noturno).

Para ingressar, o candidato pode optar entre três modalidades:

• Aproveitamento do Desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM): nesta modalidade, o(a) candidato deve ter realizado a prova do ENEM, e ter obtido no mínimo 400 (quatrocentos) pontos na média das cinco áreas de conhecimento, nas edições de 2010 a 2019. O candidato que optar por esta modalidade deverá, após a inscrição, enviar o comprovante de desempenho do ENEM para o e-mail documentacao@fisma.com.br e, não necessita realizar a prova do vestibular.

• Vestibular online: é a grande novidade desta edição. Nela ocorre a realização de uma prova de redação, elaborada em meio digital, em uma das datas previstas no cronograma do processo seletivo e escolhida pelo candidato no ato da inscrição. Consultar datas disponíveis aqui.

• Vestibular presencial: realização presencial de uma prova de redação, com data prevista para o dia 25 de julho de 2020, na sede da FISMA.

Ainda, ressaltamos que a FISMA oportuniza ao ingressante financiamento estudantil (FIES e Pravaler), crédito educativo (CredIES FISMA e Credi-FISMA) e bolsa (Cidadã, Corporativa e PROUNI), conforme critérios definidos pela Instituição e pelo Ministério da Educação (MEC). Mais informações sobre crédito educativo podem ser atendidas no portal do Vestibular, ou então pelo contato de WhatsApp deste setor (55) 9133-7409.

Por fim, mais informações podem ser consultadas no portal fisma.com.br/vestibular ou ainda pelo WhatsApp (55) 9129-5798.

