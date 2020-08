Fiscalização Agropecuária realiza apreensão em São Sepé

Fiscalização Agropecuária apreende 900 galinhas vivas, 240 dúzias de ovos, e pássaros silvestres em ação conjunta com Vigilância Sanitária de São Sepé. A suspeita de irregularidade em um caminhão que vendia ovos e galinhas de descarte no município de São Sepé, acabou levando a uma ação conjunta entre a Inspetoria Veterinária do município, Vigilância Sanitária, Brigada Militar e Patrulha Ambiental (Patram). Dois fiscais agropecuários e um técnico da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr) participaram da ação que resultou na apreensão de 900 aves (galinhas) vivas e algumas já mortas, 240 dúzias de ovos impróprios para consumo humano, além de um casal de aves silvestres.

Os dois condutores do caminhão foram autuados por transporte sem Guia de Trânsito Animal (GTA), venda de produtos de origem animal sem inspeção, crime ambiental pela posse de aves silvestres e crime de maus tratos aos animais, pois as galinhas se encontravam em péssimo estado de saúde, sem água ou alimentação, em gaiolas superlotadas e quebradas que causaram a morte de algumas aves por esmagamento.

Conforme a fiscal agropecuária Ronise Depner, muitos ovos estavam com a casca quebrada e já em estado de putrefação. “ Retirando esse tipo de mercadoria de circulação combatemos o comércio ilegal que traz tanto risco à sanidade animal e, principalmente, à saúde pública”, afirma.

As aves silvestres foram encaminhadas ao Mantenedouro São Braz, em Santa Maria. As galinhas e ovos também foram doadas à instituição para servir de alimento aos demais animais.

Fonte: Supervisão Regional da Secretaria da Agricultura em Santa Maria