Fiscais agropecuários da região participam de reunião

Foto: Supervisão Regional de Santa Maria da SEAPI

Na última quarta-feira, dia 16, fiscais agropecuários dos municípios da região participaram de uma reunião na Supervisão Regional de Santa Maria da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (SEAPI). Na ocasião, foram debatidos assuntos administrativos e técnicos do serviço oficial.

Durante a reunião, também foi realizada a entrega de tablets para os fiscais das Inspetorias de Defesa Agropecuária (IDAs) e a calibragem de termômetros para uso em fiscalização.

O chefe da Inspetoria de Faxinal do Soturno e fiscal estadual agropecuário Jeferson Grigoletto esteve presente no encontro e também recebeu os equipamentos. Ele explica que os tablets serão utilizados nas ações de defesa sanitária, controle e monitoramento de doenças e para registros de ações de controle e manutenção da sanidade animal no estado do Rio Grande do Sul. A Inspetoria de Defesa Agropecuária de Faxinal do Soturno é responsável também pelos municípios de São João do Polêsine, Ivorá, Nova Palma e Pinhal Grande.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno