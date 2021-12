Finalizado o Curso de Atendimento ao Turista em Restinga Sêca

Encerrou na última segunda-feira, dia 6, o Curso de Atendimento ao Turista em Restinga Sêca. Aulas foram realizadas junto ao Polo Educacional Superior e foi promovida pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação.

Com atividades iniciadas no dia 20 de outubro, as aulas foram ministradas pela turismóloga Alessandra Santiago e totalizaram 60 horas/aula. No curso foram repassadas orientações referentes aos mais variados pontos de visitação de Restinga Sêca, a importância do turismo para o comércio local, o fomento da atividade como forma de geração de divisas ao município, entre outros.

Durante a aula de encerramento do curso, que contou com a presença de Naiane Araújo Dotto, secretária municipal de Desenvolvimento Social e Habitação, a professora recebeu como forma de agradecimento pelos serviços prestados uma cesta com produtos de Restinga Sêca, um quadro com fotos dos pontos turísticos do município e uma réplica do letreiro instalado no Centro de Eventos com a frase: “Eu amo Restinga Sêca”.

Entre os que participaram do curso estava Júlio Cezar Rockenbach, presidente do Conselho Municipal do Turismo (Comtur).