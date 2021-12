Finalizado em Formigueiro o projeto “Natal dos amigos da Paróquia São João Batista”

Encerrou na noite desta quarta-feira, dia 29, em Formigueiro, as ações deste ano do projeto “Natal dos amigos da Paróquia São João Batista”.

Com um total de cinco apresentações, a última atividade foi realizada na comunidade de Capoeira, interior do município, quando o projeto apresentava para a população uma mensagem de Natal por meio da exibição de filmes, música, lanche e a presença do Papai Noel, além da presença do padre Alcione Carvalho.

O projeto é uma idealização da Paróquia São João Batista de Formigueiro e de Cleber Ziebell, contando com o apoio de diversas pessoas e entidades como da Cotrisel, Prefeitura de Formigueiro, Secretaria Municipal da Educação, Conselho Paroquial, entre outras. “Agradeço ao Alcemar, Michelle, Jurema, Guiomar, Gesuina, Neusa da Emater, Iolanda Filipini, Leonir Mozzaquatro e também a todas as pessoas que de alguma forma colaboraram. Nosso muito obrigado”, publicou Cleber em sua rede social.