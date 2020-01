Final de semana tem Rodeio de Trios do DTG Nossa Senhora Aparecida de Restinga Sêca

O DTG Nossa Senhora Aparecida, vinculado ao Sport Club Secco, de Restinga Sêca, realiza Rodeio de Trios no final de semana, dias 18 e 19 de janeiro.

As provas de Tiro de Laço Individual, Dupla, Trio e Modalidades serão disputadas na Pista de Rodeios Arnóbio Celestino Alves, no Centro de Eventos.

No sábado, dia 18, a programação inicia às 14h com inscrições do Laço Individual e Dupla e início da classificatórias. No domingo, as provas iniciam às 8h, com Laço Trio, Dupla e Modalidades.

Informações: (55) 99982-7763 ou 98425-1863