Final de semana será de ExpoFax em Faxinal do Soturno

Neste final de semana, entre os dias 29 de novembro e 1º dezembro, ocorre mais uma edição da Exposição Feira Agroindustrial e Comercial de Faxinal do Soturno (ExpoFax). Evento ocorre no Parque de Exposições com realização da Associação Comercial, Industrial e de Serviços (Acis), em parceria com a Prefeitura de Faxinal do Soturno.

Com entrada gratuita e a expectativa de reunir um grande número de visitantes, a edição deste ano objetiva oferecer mais uma oportunidade de negócios para o comércio local, além de unir empresários, enaltecer o patrimônio cultural, alavancar o turismo, entre outras.

Na programação estão os diversos estandes do comércio, indústria e prestação de serviços, praça de alimentação, shows musicais, atrações culturais e educacionais, palestras, recreação para as crianças, Feira do Livro no espaço da Nova Palma Energia, entre outras atrações para todas as idades.

ExpoFax 2024 terá cobertura da Rádio Integração.

Programação:

29/11 – Sexta-feira

18h – Abertura dos Portões

19h30min – Cerimônia Oficial de Abertura da Expofax 2024

20h – Desfile de Modas (Lojas de Confecções, Calçados e Acessórios Expositores da Feira) 21h30min – Show Musical – Sandro Coelho

30/11- Sábado

9h30min – Espaço do Desenvolvimento

Como aproveitar as oportunidades que o Turismo na Quarta Colônia está gerando!

Painelistas:

Carlos Henrique Karsten Junior – Gestor de Projetos de Turismo Sebrae região Centro/RS Monique Chaves – Engenheira Agrônoma/Extensionista Rural Emater/RS

Paula Marchesan – Gestora de Turismo

10h10min – Lançamento do Roteiro Gastronômico da Colônia (Turismo Rural)

Apresentação:

Vanessa Baccin – Coordenadora de Cultura e Turismo da Prefeitura Municipal de Faxinal do Soturno Bruna Mezzomo Neubauer – Chefe do Escritório da EMATER de Faxinal do Soturno

Geoparque Quarta Colônia: Cooperação e Desenvolvimento em Rede Apresentação: Victor de Lima Mafinni

Explorar.RS

Apresentação: Mauro Somavilla

16h – Aulão Funcional START

16h às 19h – Passeio kart gratuito para crianças até 12 anos Mostra Cultural

17h30min – Mostra Cultural

Instituto Renascer – Trupe de Teatro

Fundação Ângelo Bozzetto – Apresentações artísticas de ballet, circo e karate Escola de Música MI-RE-LA – Apresentação musical dos alunos da escola

CTG Coração do Rio Grande – Apresentação das invernadas Mirim e Juvenil Companhia Teatral Igarapé – Escola Dom Antônio Reis (Minha Mãe é uma Peça) Show Musical – Grupo Carqueja

20h30min – Show Musical – Grupo Carqueja

22h30min – Show Musical – Banda GDO

1º/12 – Domingo

9h30min – Família e Escola no Parque

Escola Adelina Zanchi

Nossa cultura, nossa identidade

4º ano – Apresentação “Formação da quarta Colônia no RS”

5º ano – Apresentação “Cultura e Folclore Brasileiro”

Escola Paulo Freire

Apresentação do Aluno Daniel Ferreira, 3º ano

Escola Dom Antônio Reis Apresentação Musical Dança corporal

Mostra de trabalhos científicos

Instituto Renascer

Trupe de Teatro do Instituto Renascer Exposição de Arte – Projeto Instituto Renascer

EMEF Santa Rita, EMEI Beija Flor e EMEF Paulo Freire

Mostra dos projetos desenvolvidos pelas escolas

Apae

Mostra dos projetos desenvolvidos pelas escolas

Premiação e Mostra do Concurso de Desenho – Por que minha cidade é especial?

O concurso teve participação dos alunos das Escolas Estaduais e Municipais de Faxinal do Soturno, e foi aplicado nas escolas, em sala de aula. Os ganhadores serão divulgados durante a programação. Serão um total de 7 desenhos premiados, e o ganhador de cada categoria ganhará uma “Alexa”.

– Recepção: Alunos da Fundação Ângelo Bozzetto

– Sorteio de Brindes entre as crianças que estiverem presentes.

9h30min – Workshop Barbearia – Navalha

10h às 18h – Dino Ceppo

16h às 19h – Passeio kart gratuito para crianças até 12 anos

16h30min – Show musical – Banda Alto Risco

18h – Show Musical – Forró Mania

21h – Encerramento da feira

Durante toda a feira, Trenzinho da Alegria com passeios partindo do Parque de Exposições e Feira do Livro no Espaço da Nova Palma Energia.