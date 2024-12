Final de semana será com eventos de Natal em São João do Polêsine

A magia do Natal estará em evidência neste final de semana em São João do Polêsine com a realização do “Natal Encantado & Festival do Gellatto, Pizza e Pastel” e também do “Natal no Vale”. Eventos serão transmitidos pela Rádio Integração.

No sábado, dia 21, a partir das 19h, na Praça João Luiz Pozzobon, será realizado o “Natal Encantado & Festival do Gellatto, Pizza e Pastel”.

Na programação está a premiação do concurso “Cartaz da Paz”e Gincana Leonística de Natal, apresentações culturais artísticas, show musical com Orquestra de Candelária, chegada do Trio Elétrico do Papai Noel e venda de pizza, pastel e gelatto. Além disso, terá também brinquedos infláveis, pipoca e pintura facial.

Evento é uma realização da Prefeitura de São João do Polêsine, Societá Amici D´Itália Polesani Nel Mondo, No Limite Trilheiros São João do Polêsine, Lions Clube São João do Polêsine e Sicredi.

No domingo, dia 22, no Distrito de Vale Vêneto, será realizado o “Natal no Vale”, iniciando às 17h30min em frente á Igreja Matriz.

A programação conta com mateada com a Ervateira Taquapy, show com Musical Vêneto e show musical com Tributo ao Abba. Também terá brinquedos para as crianças, praça de alimentação e visita do Nona e da Nona com distribuição de balas.

Evento é uma realização da Paróquia Corpo de Deus e Prefeitura de São João do Polêsine.