Final de Semana com Interseleções de Futebol de Areia e Torneios de Cartas no Balneário das Tunas

Para você que gosta de esportes ou quer participar dos torneios de Poker ou Truco, o Balneário das Tunas em Restinga Sêca é o lugar ideal para visitar neste final de semana. Durante esta sexta-feira, dia 24, no sábado, dia 25 e no domingo, dia 26, ocorrerá a 5ª Copa Verão de Truco No sábado, dia 25, também tem o 3º Tunas Poker Summer Cup.

Também no sábado, dia 25, o Balneário recebe, oito seleções de diversos municípios da região para o 17º Torneio Interseleções de Futebol de Areia.

O sorteio das chaves ocorreu durante o espaço do esporte no programa Meio Dia da Integração nesta sexta–feira.

Grupo A: Agudo, Nova Palma, Pinhal Grande e Paraíso do Sul.

Grupo B: Formigueiro, Restinga Sêca, Faxinal do Soturno e Dona Francisca.

O Torneio Interseleções de Futebol de Areia é uma promoção da Prefeitura de Restinga Sêca, através do Departamento Municipal de Desporto e Lazer, e Liga Restinguense de Futebol (Lirf).