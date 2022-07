Filme “O pequeno Nicolau” será exibido no Cineminha do Cras de Faxinal do Soturno

Nesta quinta-feira, dia 28, às 9h30, acontece mais uma edição do Cineminha do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) com a exibição do filme “O pequeno Nicolau”.

De acordo com a Psicóloga Rafaela Marchesan, coordenadora da atividade, o filme aborda um tema frequente na vida de muitas crianças: a chegada de um irmãozinho e os sentimentos que essa mudança no ambiente familiar desperta.

Podem participar da atividade crianças com idade entre 6 e 12 anos que pertençam às famílias cadastradas no Cadastro Único. É necessário fazer a inscrição no Cras, pois as vagas são limitadas.

Mais informações pelo telefone ou WhatsApp (55) 99131-2903.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno