Filme Alice será gravado na Quarta Colônia

Com produção do cineasta Ricardo Zimmer, de Dona Francisca, e do arquiteto, diretor e roteirista Marcos Seeber, de São Paulo, a Quarta Colônia será o cenário para as gravações de mais um filme. Desta vez as belas imagens da região estarão em evidência no média metragem Alice.

O cinema é uma das artes mais fascinantes e, por isso, o filme que os dois produtores de cinema irão produzir traz a proposta de uma linguagem universal de se contar uma história em imagens. Alice é um suspense aos moldes dos padrões americanos que, na concepção dos dois cineastas, é possível se produzir na Quarta Colônia, local onde existem paisagens originais e atores em potencial. “Ele é um filme com uma história de suspense, uma história clássica que o Marcos criou, mas dentro daquele padrão de suspense americano que todo mundo conhece. O mais interessante aqui são os cenários, as paisagens daqui e isso a gente vai propor no filme”, explicou Zimmer em entrevista ao vivo à Rádio Integração na manhã desta quarta-feira, dia 1º.

Com locações e elenco já definidos, o filme conta com o apoio da comunidade em diversas questões como as locações, figurinos, produção, entre outros. A previsão é que, apesar da pandemia do Covid-19 e tomando todos os cuidados de prevenção, o média metragem seja gravado entre agosto e setembro deste ano.

Questionado sobre o roteiro do filme, Zimmer não revela muitos detalhes: “Alice conta a história de um homem que está a procura de uma mulher que foi sequestrada, somente isso eu irei contar no momento sobre o roteiro do filme. A partir daí tem uma trama e a história”.

Com uma produção independente, sem contar com financiamentos governamentais, o filme Alice, depois de finalizado, deverá rodar diversos municípios para exibição, participações em festivais, mostras cinematográficas exibido no exterior.