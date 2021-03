FIEP-RS busca parceria para desenvolvimento de projetos em Formigueiro

Membros da delegacia do Rio Grande do Sul da Fédération Internacionale D’ education Physique – FIEP, entidade internacional que representa os profissionais de Educação Física, participaram de reunião com a secretária de Educação de Formigueiro, Isabel Fantinel, o presidente da Câmara de Vereadores, Pablo Milani e o primeiro secretário do Legislativo, vereador Gustavo Oliveira. A reunião aconteceu na manhã de quinta feira, dia 18, na Secretaria de Educação.

A FIEP-RS com o seu delegado regional, Everton Deiques, veio até a cidade para buscar parcerias para o desenvolvimento e atualização de conhecimentos através de trabalhos voluntários na área de Educação Física.

A intenção é realizar atividades esportivas que possam favorecer crianças, jovens, adultos e idosos, sempre com o foco na saúde. A FIEP acredita que a prática de esportes pelas comunidades pode diminuir os problemas de saúde da população.

A reunião com os vereadores e a secretária de Educação, além de apresentar as atividades da entidade, também teve como objetivo estabelecer um contato local, na busca de realizar um trabalho no município e assim estreitar os laços com a entidade.

De comum acordo entre os participantes, ficou acertado que o vereador Gustavo Oliveira, que é formado em Educação Física, seja o contato da FIEP na cidade.

O vereador que já possui projetos em desenvolvimento na comunidade, agora poderá desenvolver com profissionais e principalmente com a comunidade local atividades esportivas, e para isso contará como o apoio da Federação dos profissionais da área.

Ficou feliz com a possibilidade de compartilhar conhecimento junto aos professores de Educação Física, a secretária de Educação, Isabel Fantinel, acredita que a atividade esportiva é de fundamental importância para a formação do caráter de crianças e adolescentes, evitando muitas vezes o caminho das drogas e o envolvimento com ilícitos.

Fonte: Prefeitura de Formigueiro