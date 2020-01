Fetag-RS realiza eleição para diretoria 2020-2024

Seguindo seu estatuto interno, que prevê eleições a cada quatro anos, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul – Fetag-RS – realiza sua eleição para a diretoria 2020-2024 no próximo dia 14 de janeiro, na sede da federação, em Porto Alegre.

Tendo uma única chapa inscrita, o presidente Carlos Joel da Silva, irá para sua reeleição.

No pleito do dia 14 de janeiro, 202 sindicatos estão aptos para a votação. Além do presidente, serão eleitos vice-presidentes, tesoureiros, secretário-geral, secretários, coordenação estadual de mulheres, suplentes e conselho fiscal e conselho fiscal suplente, totalizando 26 cargos. A indicação dos nomes respeita a paridade, representação de jovens e de aposentados, conforme decisões congressuais da Fetag-RS.

A primeira chamada da eleição está marcada para as 8h e a segunda para as 9h, sendo que as urnas ficarão abertas até as 13h.

Atendendo a um pedido dos coordenadores regionais, haverá uma palestra motivacional ministrada por Gilbert Wiesel, que terá início as 10h30min. Ele abordará temas como trabalho em equipe, liderança, autoestima, organização sindical e cooperativismo.

Fonte: Fetag-RS