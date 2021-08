Fetag-RS inicia pela Regional Sindical Quarta Colônia, o roteiro sobre sustentabilidade financeira

Nesta quarta-feira, dia 11 de agosto, em Nova Palma, Regional Sindical Quarta Colônia, a Fetag-RS, representada pelo tesoureiro geral Agnaldo Barcelos, deu início ao seu roteiro que irá percorrer todas as 23 regionais para tratar sobre a sustentabilidade financeira do movimento sindical.

Durante todo o dia, as atividades desenvolvidas visaram a discutir sobre temas que são rotina nos sindicatos e na regional, assim como conscientizar sobre a importância do trabalho em equipe para que as demandas dos associados sejam atendidas.

Todos os participantes fizeram uma análise sobre a situação atual da regional, dando notas para itens como atendimento aos associados, qualidade dos serviços prestados, convênios, dentre outros. No segundo momento, foi realizado um comparativo entre as atividades que são realizadas ou não nos sindicatos da regional.

Considerando o que foi registrado pelos participantes, a Fetag-RS pode diagnosticar quais são os temas que precisam de mais atenção, no menor prazo possível, sendo que a queda no número de associados em alguns sindicatos é preocupante, pois afeta diretamente no seu funcionamento. Nos casos de sindicatos que estão fragilizados, foi definido que reuniões serão marcadas com os associados e diretores para apresentar a situação e definir medidas a serem tomadas em conjunto com a regional e com a federação.

De acordo com o tesoureiro-geral da Fetag-RS, Agnaldo Barcelos, “a atividade teve como foco fazer uma autoavaliação da regional, identificar o que já está bom e o que ainda pode melhorar, pensando sempre no associado e na sustentabilidade financeira do movimento sindical, fundamental para que sindicatos possam seguir atuando e se fortalecendo”.

Em sua apresentação, Agnaldo tratou sobre três temas principais referentes a sustentabilidade: a social, a política e a financeira. “Temos alguns sindicatos que estão enfrentando dificuldades e necessitam de maior apoio da regional e da própria Fetag-RS, caso contrário eles não conseguirão manter suas portas abertas”.

Como alternativas para auxiliar na captação de associados, a federação traz o cartão Fetag Mais, a realização de campanhas permanentes de sindicalização e o Sistema de sócios da Fetag-RS, ferramenta disponibilizada de forma gratuita aos sindicatos, além novas propostas de serviços que ainda estão sendo elaboradas.

Nesta quinta-feira, dia 12, o roteiro será realizado com a Regional Sindical Santa Maria. Nas próximas semanas, todas as regionais serão visitadas, sendo que cada uma delas terá uma programação de acordo com a sua realidade.

Fonte: Fetag