Festival de Inverno e Semana Cultural Italiana de Vale Vêneto serão em setembro

O Festival de Inverno da Universidade Federal de Santa Maria e Semana Cultural Italiana de Vale Vêneto serão realizados no mês de setembro e de forma virtual neste ano de 2020.

Tradicionalmente os eventos acontecem no mês de julho, mas foram adiados devido a pandemia do coronavirus. A alternativa encontrada para a 35ª edição foi a de adiar os eventos para o mês de setembro e realizar algumas atividades de forma virtual como lives com oficinas, palestras, mesas redondas e apresentações artísticas. Os tradicionais jantares italianos no Salão Paroquial e recitais não serão realizados.

A programação oficial ainda não foi definida, mas deverá ocorrer de 23 a 25 de setembro.