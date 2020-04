Festival de Inverno e Semana Cultural Italiana adiados

A Universidade Federal de Santa Maria divulgou na tarde de terça-feira, dia 14, que, em função da pandemia do coronavírus, não serão abertas inscrições para as oficinas de música do 35º Festival Internacional de Inverno, estando essas canceladas para o ano de 2020.

O Festival Internacional de Inverno e a Semana Cultural Italiana de Vale Vêneto são realizados desde 1986, em Vale Vêneto, distrito de São João do Polêsine, tendo como atrativos a música, a cultura, a religiosidade e a excelente gastronomia, reunindo a cada ano milhares de pessoas de municípios vizinhos e de várias outras regiões do estado.

O Festival de Inverno tem o objetivo de oferecer aperfeiçoamento e integração musical para musicistas de todo o país. Já a Semana Cultural Italiana promove a celebração da cultura dos imigrantes italianos, com comercialização de produtos italianos, gastronomia com comidas típicas e apresentações artísticas.

A Coordenação do Festival de Inverno e da Semana Cultural Italiana de Vale Vêneto estudam a viabilidade de adequação do formato dos eventos para serem realizados em data oportuna.