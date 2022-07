Festival de Inverno da UFSM e Semana Cultural Italiana de Vale Vêneto iniciarão no domingo

Fotos: Arquivo/Rádio Integração

A partir do próximo domingo, dia 24, até o dia 31 de julho, o Distrito de Vale Vêneto, em São João do Polêsine, sediará a 37ª Semana Cultural Italiana e 37º Festival de Inverno da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Depois de dois anos realizado de forma virtual, desta vez o evento ocorrerá de forma presencial.

O Festival de Inverno, projeto de extensão do Departamento de Música da UFSM com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão (PRE), tem como objetivo oferecer aperfeiçoamento e integração musical. A 37ª edição do evento está centrada em quatro ações: oficinas de música, concertos abertos ao público, oficina de musicalização para crianças e curso de formação continuada em música para professores de educação infantil.

Neste ano serão oferecidas oficinas de violino, viola, violoncelo, contrabaixo, flauta transversal, clarineta, trompete, trombone, percussão, piano e educação musical que contarão com alunos de diversas localidades do Brasil e também a participam músicos de países como Argentina, Paraguai, Alemanha e Estados Unidos.

Paralelo ao Festival de Inverno ocorre também desde 1985 a Semana cultural Italiana, quando moradores locais resgatam tudo que é típico da cultura dos imigrantes que vieram da Itália, desde a culinária, artesanato, danças e religiosidade. A abertura oficial do evento acontece com missa celebrada na Igreja Matriz de Corpus Christi, seguida de almoço típico italiano. Durante a semana, também acontece desfile temático organizado pelos moradores locais que reúne milhares de pessoas, visitação ao museu, jantares, e muito mais.

Programação completa pode ser acessada nos links:

Semana Cultural Italiana

Festival de Inverno da Universidade Federal de Santa Maria