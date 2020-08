Festival de Inverno da UFSM e Semana Cultural Italiana de Vale Vêneto deverá ser incluída no Calendário de Eventos do Estado

Está confirmado para a próxima reunião no plenário da Assembleia Legislativa a votação do Projeto de Lei 417/19, que inclui o “Festival Internacional de Inverno da UFSM e a Semana Cultural de Vale Vêneto” no calendário oficial de eventos do Rio Grande do Sul.

O proponente, deputado Adolfo Brito, declarou que a matéria protocolada em outubro do ano passado já passou pelas comissões de mérito e está pronta para votação em plenário. Segundo o parlamentar, trata-se do reconhecimento do potencial turístico de Vale Vêneto, em São João do Polêsine, berço da colonização italiana no Rio Grande do Sul.

No ano passado foi realizada a 34º edição do evento, que conta com visitantes da região, do estado e inclusive turistas de outros países, destacando a gastronomia italiana, o conjunto arquitetônico e a influência religiosa trazida pelos imigrantes, que contribuiu para que fosse fundada a Décima Casa Palotina do Mundo, o Seminário Rainha dos Apóstolos, que foi o marco da história Palotina no Brasil e na América.

Fonte: Assessoria Deputado Adolfo Brito