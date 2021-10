Festa em Honra a Nossa Senhora Aparecida abre sua programação nesta sexta-feira

Iniciam nesta sexta-feira, dia 8, as comemorações alusivas a mais uma edição da tradicional Festa em Honra a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, na comunidade de Aparecida, interior de Restinga Sêca.

Neste primeiro dia será realizada uma celebração religiosa às 19h e, posteriormente, um bingo às 20h com venda de doces no salão da comunidade.

O ponto alto do evento religioso acontecerá no domingo, dia 10, com carreata que sairá às 09h da igreja matriz e também a missa festiva campal em frente à capela às 10h, que terá transmissão da Rádio Integração. Neste mesmo dia haverá almoço no local com o seguinte cardápio: churrasco, galeto, arroz branco, risoto, maionese, cucas e saladas diversas. Quem quiser encomendar o almoço para levar no sistema pegue e leve, a entrega será feita a partir das 11h. Durante as festividades, haverá copa de bebidas, doces e salgados.

A festa terá seu encerramento na terça-feira, dia 12, feriado do Dia de Nossa Senhora Aparecida, com uma missa na igreja da comunidade às 10h.

Neste ano os festeiros que organizam o evento são Ivoli Morais e família e a cerimônia religiosa será presidida pelo padre Jair Bairros Gomes. .

História de Nossa Senhora Aparecida

Conta a lenda que no ano de 1717, três pescadores na beira do Rio Paraíba do Sul, que banha os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, não estavam conseguindo capturar nenhum peixe, até que encontraram uma imagem de Nossa Senhora Aparecida na água e, em seguida, as redes de pesca encontravam-se cheias de peixes. Nossa Senhora Aparecida foi proclamada Rainha do Brasil e Padroeira Oficial em 16 de julho de 1930 e 50 anos depois foi decretado que o dia 12 de outubro seria feriado nacional.