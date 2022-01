Festa dos Navegantes em Dona Francisca completará 100 anos neste 2022

Divulgada a programação da Festa dos Navegantes de Dona Francisca 2022. Evento religioso, que ocorrerá nos dias 2 e 6 de fevereiro, completará os 100 anos.

Com o tema: “Há 100 anos, devoção, cultura e fé”, no dia 2, feriado municipal, a programação inicia às 19h30min com a chegada da imagem de Nossa Senhora dos Navegantes pelo Rio Jacuí e início da procissão luminosa. Já às 20h30min será celebrada a missa em honra a padroeira de Dona Francisca na Igreja Matriz. No dia 6, às 10h, ocorrerá a missa em honra a Navegantes e, ao meio-dia, almoço festivo no Ginásio Cinquentenário.

Festa de Navegantes é uma promoção da Prefeitura de Dona Francisca com apoio da Paróquia São José.