Festa do Moranguinho e da Cuca em Agudo será no final de outubro

No final deste mês será realizada a 23ª edição da Festa do Moranguinho e da Cuca, em Agudo, no Centro Desportivo Municipal. A tradicional festa anual não ocorreu em 2020 devido à pandemia da Covid-19. Neste ano, a abertura será na sexta-feira, dia 29, às 9h, e o encerramento no domingo, dia 31, às 20h. O evento é promovido pela Prefeitura de Agudo, em parceria com o Fecomércio RS, Sesc, Emater e a Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Agudo (Acisa).

Entre várias atrações, a novidades desta edição é a escolha das soberanas de Agudo, que acontecerá no dia 29, às 19h, no Clube Centenário. Além disso, no sábado, dia 30, a partir das 19h, haverá show com a dupla Sandro & Cícero e com Raquel Tombesi na comunidade Evangélica de Agudo. A entrada nos shows só será permitida mediante a apresentação da carteira de vacinação e do ingresso solidário. Para adquirir a entrada, os interessados devem doar um brinquedo e, em troca, receber o ingresso. O ponto de troca é na Praça da Emancipação e os bilhetes são limitados. Confira abaixo os dias e horários para garantir seu lugar:

Dia 22, das 17h às 20h

Dia 23, das 9h às 11h e das 16h às 20h

Dia 24, das 16h às 20h

Durante a Festa do Moranguinho e da Cuca os visitantes também poderão conferir a ExpoMorango, com a produção de morango e seus derivados, cucas de vários sabores, entre outros. A Rádio Integração FM 98.5 fará a cobertura do evento.

ExpoMorango tem estandes disponíveis

A Prefeitura de Agudo disponibilizou um espaço na ExpoMorango para 15 estandes do município, de forma gratuita, para divulgarem e apresentarem seus produtos na feira. A seleção, por parte da direção do evento, será por ordem da entrega da ficha de inscrição, de forma presencial, na sala da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo, na Prefeitura. As inscrições abriram nesta segunda, dia 18, e terminam na quinta-feira, dia 21. O horário para se inscrever é das 8h às 11h e das 14h às 16h.

Acesse o edital clicando no link: bit.ly/3j5tjkf

Concurso de Cucas tem inscrições abertas

Dentro da programação da Festa do Moranguinho e da Cuca, já estão abertas as inscrições para o 8º Concurso de Cucas de Agudo, em uma parceria da Prefeitura de Agudo e Emater. As inscrições devem ser feitas até esta sexta-feira, dia 22, na Emater do município.

O concurso será realizado na terça-feira, dia 26, a partir das 14h, na Acisa. Neste ano, os cinco primeiros lugares poderão vender suas cucas na Festa do Moranguinho e da Cuca.

Para mais informações acesse o edital clicando no link: https://bit.ly/3j6ac9C