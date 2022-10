Festa do Moranguinho e da Cuca de Agudo atrai visitantes e dá ênfase à produção local

O clima de cultura, tradição e alegria envolveu o município de Agudo neste final de semana, onde mais de 16 mil pessoas circularam pela 24ª Festa do Moranguinho e da Cuca. O evento, que começou no dia 7 de outubro e ocorreu até o domingo, 9, atraiu moradores da cidade, da região e de vários municípios do estado.

O principal destaque foi a comercialização de 1,6 toneladas de morangos in natura, além de mais de 400 kg da fruta a partir da sua versatilidade em diversos pratos e derivados. Os números superam o atingido na edição anterior e alegraram os mais de 72 expositores.

A cuca também foi elemento central nas vendas da feira. No total, mais de 4100 cucas foram comercializadas, sendo 651 apenas das vencedoras do Concurso de Cucas. Outro destaque foi a venda de 6 mil litros de chopp, sendo mais de 2 mil litros do de morango.

A festa teve uma ampla programação cultural, e reuniu shows de artistas regionais e locais e corais. No domingo, a beleza e a elegância encantaram a todos, com o Encontro de Damas e Soberanas da região.

Fonte: Prefeitura de Agudo