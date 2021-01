Fernando Pippi, de Pinhal Grande, é o novo presidente do Poder Legislativo da Quarta Colônia e Região

Divulgado nesta quinta-feira, dia 7, o nome do novo presidente do Poder Legislativo da Quarta Colônia e Região (PLQCR) para 2021. Trata-se de Fernando Fumagalli Pippi, presidente da Câmara de Vereadores de Pinhal Grande, que assume o cargo no lugar de Assis Cadore, vereador de São João do Polêsine.

Entre as atribuições de Pippi para o seu mandato está a organização da 15ª Marcha dos Vereadores da Quarta Colônia e Região para Porto Alegre. No ano passado o tradicional evento que reúne os vereadores de 11 municípios da região na Capital não foi realizado em razão da pandemia do Coronavírus.

Integram o Poder Legislativo da Quarta Colônia e Região os municípios de Agudo, Restinga Sêca, São João do Polêsine, Paraíso do Sul, Formigueiro, Faxinal do Soturno, Silveira Martins, Dona Francisca, Pinhal Grande, Nova Palma e Ivorá.