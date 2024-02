Feira do Produtor de Agudo recebe melhorias

A Feira do Produtor, realizada no Volksgarten, em Agudo, acaba de passar por mais uma transformação em sua infraestrutura, proporcionando melhorias significativas para expositores e visitantes. A iniciativa, que inclui a instalação de toldos na área externa e a incorporação de ventiladores nas cabanas internas, visa otimizar o ambiente para os agricultores familiares que participam das feiras.

A adição de toldos na área externa das cabanas é uma medida para proteger os expositores e seus produtos das intempéries climáticas, garantindo que as feiras possam ocorrer independentemente das condições meteorológicas. Além disso, essa melhoria cria um ambiente mais agradável e convidativo para os frequentadores da feira, promovendo uma experiência mais positiva.

O Secretário de Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo, Luivonir Dorneles, enfatiza que as melhorias na infraestrutura das cabanas são um passo crucial para impulsionar a agricultura familiar Agudense.

“Estas melhorias na infraestrutura da Feira do Produtor no Volksgarten representam um passo crucial para impulsionar a agricultura familiar em nossa região, proporcionando um ambiente mais moderno e agradável, onde os produtores e consumidores podem interagir de maneira próspera e sustentável”, destaca Luivonir.

Na parte interna das cabanas, a introdução de ventiladores representa uma mudança para os produtores, uma vez que proporciona um ambiente mais fresco e confortável. Isso não apenas beneficia os expositores, mas também contribui para a preservação dos produtos perecíveis, mantendo sua qualidade.

Os agricultores familiares, que desempenham um papel vital na economia local, receberam de forma positiva essas melhorias na infraestrutura. “Estamos muito satisfeitos com as mudanças realizadas na feira. Agora, podemos realizar nossas atividades em um ambiente mais protegido e confortável, o que certamente impactará positivamente nossas vendas”, afirma um dos participantes frequentes da Feira do Produtor.

Essa iniciativa faz parte de um esforço contínuo por parte das autoridades locais em apoiar e fortalecer a produção familiar, reconhecendo a importância desses agricultores para a comunidade. A melhoria na infraestrutura do Volksgarten não apenas eleva o nível das feiras, mas também destaca o comprometimento em criar condições propícias para o sucesso dos agricultores locais.

O Prefeito Luís Henrique Kittel destaca que as transformações realizadas nas cabanas do Volksgarten promoverão um ambiente ainda mais acolhedor. “Mais uma melhoria na Feira do Produtor do Volksgarten não apenas aprimora as condições de trabalho para nossos agricultores familiares, mas também fortalece o elo entre a produção local e nossa comunidade, promovendo um ambiente acolhedor e propício ao desenvolvimento econômico.”

A Feira do Produtor, que é realizada nas quartas e sextas-feiras, e aos sábados, no Volksgarten, já está com seus dias de funcionamento ampliados. Nas duas primeiras segundas-feiras de cada mês, também ocorrerá a feira no Volksgarten, nos mesmos horários que já funcionam nos demais dias, das 7 às 13h30min. A Feira do Produtor também ocorre concomitantemente nas sexta-feiras, na Praça Francisco Schuster.

Fonte: Prefeitura de Agudo