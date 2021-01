Feira do Produtor conta com novo espaço na praça de Faxinal do Soturno

Os feirantes que vendem seus produtos na Praça Matriz Vicente Pallotti, em Faxinal do Soturno, contam com um novo e amplo espaço. A Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, construiu uma casa de madeira para receber a Feira do Produtor. A estrutura foi instalada próximo ao Quiosque do Artesanato, com acesso pela Avenida Vicente Pigatto e já está sendo usada pelos produtores.

Conforme o secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Gilceu Casarin, o investimento, de aproximadamente R$ 10.500,00, foi realizado com recursos próprios do orçamento da Secretaria, sem custo para os feirantes.

Para a agricultora Lourdes Garlet, da Agroindústria Serrana, o novo espaço foi aprovado. Ela vende seus produtos na Praça há seis anos e avalia que o espaço hoje é maior, tem mais sombra e o estacionamento ficou mais fácil para os clientes.

Atualmente, a Feira do Produtor acontece nas quartas e sextas-feiras, pela parte da manhã, a partir das 7h30min. No local, são comercializadas frutas, legumes, verduras e produtos coloniais diversos.

De acordo com a coordenadora da Emater, Bruna Neubauer, ainda há dias disponíveis para o uso da casinha. Para participar da Feira do Produtor, é necessário residir em Faxinal do Soturno. Entre os itens que podem ser vendidos no local estão hortaliças, frutas e produtos industrializados (legalizados).

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente ou na Emater, pelos telefones (55) 3263-3139 e (55) 3263-1253, respectivamente.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno