Feira do Peixe Vivo de Restinga Sêca será debatida em reunião

Com o objetivo de organizar a realização de mais uma edição da Feira do Peixe Vivo de Restinga Sêca, está agendada para a próxima quarta-feira, dia 11, uma reunião entre organizadores e produtores. Encontro inicia às 9h, junto à sala de reuniões da Prefeitura.

Em entrevista à Rádio Integração, Claudio Roberto Possebon, secretário municipal da Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, e Luiz João Pettini, integrante da Emater, informaram que a data da feira já está definida: dia 8 de abril. “Sempre buscamos fazer mais feiras durante o ano, mas até agora não se conseguiu porque os criadores de peixes são poucos. Na Semana Santa sempre realizamos a Feira do Peixe”, destaca Pettini.

Durante a reunião os organizadores irão verificar quantos produtores irão participar do evento, a quantidade de peixes que serão comercializados, as questões relacionadas às leis vigentes, e demais detalhes da programação da feira que, novamente, será realizado no Centro de Eventos.

No ano passado foram comercializados peixes das variedades Tilápia e Carpa Húngara, Capim e Prateada. A novidade ficou por conta da venda de filés de peixe prontos para preparo. Paralelo a Feira do Peixe Vivo, houve a participação da Associação dos Feirantes de Restinga Sêca que comercializaram produtos coloniais, verduras, legumes, além dos tradicionais vinhos e sucos de uva.