Feira do Peixe será de uma forma diferente em Dona Francisca

Com o enfrentamento da pandemia do coronavírus a habitual feira do peixe que acontece todos os anos será de uma forma diferenciada neste ano de 2021, em Dona Francisca.

Os interessados em adquirir peixes para a Sexta-feira Santa terão a oportunidade de realizar a encomenda via contato telefônico, diretamente com os produtores, onde poderão descrever como e quando querem o peixe, valor e modo de entrega.

Os produtores que estão com disponibilidade de peixes são:

Valmor Trapp: (55)999031486

Lauri Segabinazzi: (55) 997335713.

Fonte: Prefeitura de Dona Francisca