Feira do Livro de Agudo será realizada na próxima semana

Com foco na leitura e no incentivo a educação, na próxima quinta-feira, dia 11, e na sexta-feira, dia 12, a Prefeitura de Agudo promoverá a Feira do Livro, em parceria com o Serviço Social do Comércio (Sesc) e com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Fecomércio-Senac), na Comunidade Evangélica Luterana.

A abertura oficial do evento será na quinta-feira, dia 11, às 19h, inclusive com a presença de Marcos Piangers, patrono da feira. O evento literário também terá a presença do escritor Pedro Guerra.

Segundo Luis Henrique Kittel, prefeito de Agudo, a ação, de cunho social, é destinado para todas as pessoas que se interessam por literatura e, sendo assim, não é restrito apenas para as escolas: “A festa do livro é para toda a comunidade, com o objetivo de estimular a leitura e a formação do público leitor, com esse movimento de integração cultural”, afirma o prefeito.

Rádio Integração fará a cobertura do evento.

Marcos Piangers

Natural de Florianópolis, Santa Catarina, Marcos foi o escolhido pela Prefeitura de Agudo para ser o Patrono da Feira do Livro. O homenageado é apresentador, repórter, escritor, palestrante, influenciador digital e roteirista.

Marcos também é autor do livro “Papai é Pop”, que teve mais de meio milhão de exemplares vendidos no Brasil, Portugal, Espanha, Inglaterra e Estados Unidos. Neste ano, a obra irá para as telas do cinema nacional, se transformando em um filme estrelado pelo ator Lázaro Ramos e pela atriz Paolla Oliveira, ambos da Rede Globo. Além disso, o autor atingiu a marca de mais de cinco milhões de seguidores nas redes sociais, mais de meio bilhão de visualizações em seus vídeos na internet e, também, fez parte da bancada do programa Pretinho Básico da Rádio Atlântida.

Pedro Guerra

Formado em Comunicação Social pela Universidade de Caxias do Sul (UCS) e pós-graduado em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e em Liderança, Inovação e Gestão pela Pontifícia Universidade Católica (Puc), Pedro Guerra, que é escritor e empreendedor, estará apresentando suas obras na Feira do Livro, em Agudo.

Cronista do jornal Pioneiro, de Caxias do Sul, há cinco anos, Pedro ganhou diversos prêmios nas áreas de contos, crônicas e poesias. Destaque para o Prêmio Açorianos de Literatura, pelo livro Precisava de Você.

Além do lançamento de seus novos livros, onde participa de todo o processo criativo, ele também trabalha ministrando cursos, bem como, realizando visitas em escolas, feiras e outros eventos, onde promove a formação de leitores. O autor também se aprofunda em temas relacionados à saúde mental, como o Bullying, a depressão e a prevenção ao suicídio.

Em nove anos de carreira, mais de 100 mil estudantes, em sua maioria adolescentes, já foram atingidos com os trabalhos do escritor. Nas redes sociais, seus vídeos ultrapassam os quatro milhões de visualizações. Ao todo, Pedro é o autor de 13 livros.