Feira do Livro de Agudo inicia nesta quarta-feira celebrando as origens culturais da comunidade

Inicia nesta quarta-feira, dia 4, e segue até a sexta-feira, dia 6, no Clube Centenário, a Feira do Livro de Agudo 2025, um evento que vai unir literatura, cultura e memórias afetivas. Com o tema: “Origens… a cada página, um reencontro”, a feira convida o público a revisitar suas raízes por meio da leitura, das histórias e das expressões culturais que formam a identidade de Agudo.

A programação foi cuidadosamente preparada para encantar públicos de todas as idades, com atividades que vão desde contações de histórias, apresentações artísticas, rodas de conversa, oficinas, venda de livros, até a presença de escritores convidados. A entrada é gratuita.

O patrono desta edição é Carlos Henrique Iotti, nascido em 1964 em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Jornalista, cartunista e pescador, Iotti é conhecido nacionalmente como o criador do personagem Radicci, um colono ítalo-gaúcho que protagoniza tiras humorísticas publicadas diariamente em jornais como a Zero Hora. Neto de italianos e apaixonado pelo desenho desde a adolescência, ele formou-se em Jornalismo pela UFRGS e, logo após, começou a desenvolver seus personagens cômicos, que conquistaram o público do Sul do Brasil. Seus livros de cartuns são sucessos de vendas e marcam presença nas estantes e no imaginário regional.

Programação completa

– Dia 4 de junho (quarta-feira)

19h | Salão Principal

Abertura Oficial com a presença do patrono Carlos Henrique Iotti (Radicci)

– Dia 5 de junho (quinta-feira)

A partir das 8h – Atividades recreativas e animação cultural.

Salão Principal

8h30 e 14h – Palestra com Eleonora Medeiros, escritora e contadora de histórias

10h e 15h30 – Palestra com o escritor Luis Gustavo LG Oliveira

19h – Apresentações de danças folclóricas: GDFA Freundschaft e CTG Sentinela do Jacuí

19h30 – Roda de Conversa com Iolanda Wilhem, Tiago Janner, Rozeli Escandiel, Lisandra Klein, Ricardo Zimmer e Djennifer Hoppe

Salão Azul

8h30 e 15h30 – Palestra com Claudia Klein, escritora e contadora de histórias

10h e 14h – Peça teatral “Adeus, Sarita”

– Dia 6 de junho (sexta-feira)

A partir das 8h – Atividades recreativas e animação cultural.

Salão Principal

8h30 e 14h – Teatro “Adeus, Sarita”

10h e 15h30 – Palestra com Claudia Klein

19h – Apresentação de danças com o grupo do IAC Raquel Melo

19h30 – Teatro “Adeus, Sarita”

Salão Azul