Feira do Livro da Fundação Ângelo Bozzetto ocorrerá entre os dias 19 e 22 de outubro

Entre os dias 19 e 22 de outubro, no Parque de Exposições de Faxinal do Soturno, será realizada a 9ª Feira do Livro da Fundação Ângelo Bozzetto. Evento literário e cultural integra a programação da Exposição Feira Agroindustrial e Comercial de Faxinal do Soturno (Expofax).

O tema deste ano da feira é “As riquezas do nosso Geoparque Quarta Colônia” e a patrona será Eugênia Maria Mariano da Rocha Barichello e a homenageada Valserina Maria Bulegon Gasen.

Na programação está a sessão de autógrafos, contação de histórias, Sarau Poético, Teatro Musical – Vira Palavra, apresentações de dança, atividades circenses e de percussão com os alunos do Projeto Expressando Arte, concurso de redação e de fotografia, entre outras atividades.

A 9ª Feira do Livro é uma realização é da Fundação Ângelo Bozzetto, produção cultural do Grupo Pregando Peça e o patrocínio da Nova Palma Energia. Já a Expofax é uma realização da Associação Comercial, Industrial e de Serviços (Acis) e Prefeitura de Faxinal do Soturno.