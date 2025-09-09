Feira do Empreendedor retorna ao RS em 2025 com foco em soluções para negócios

Nos dias 3 e 4 de outubro de 2025, a Feira do Empreendedor volta ao Rio Grande do Sul, promovida pelo Sebrae RS. O evento será realizado na Antiga Fábrica Guahyba, em Porto Alegre, reunindo milhares de empreendedores em busca de conhecimento, oportunidades e apoio para tirar ideias do papel ou impulsionar seus negócios. Para viabilizar a participação de empreendedores da região no evento, o Sebrae organiza o transporte gratuito com saídas de diversas cidades da Região Central do Estado, além do acesso ao evento também não ter custo.

A Feira irá abordar conteúdos práticos e formas de aplicar nos negócios, consultorias e mentorias individuais, com orientações personalizadas para cada realidade. É uma oportunidade de ampliar networking, conectando fornecedores, parceiros e outros donos de negócio, e contempla também espaços de ativação, aproximando marcas, produtos e serviços voltados aos donos de negócios.

As inscrições para o transporte são limitadas e podem ser feitas pelo WhatsApp: (55) 9 9691-1552.

Confira as oportunidades saindo da região

03/10: Ônibus de Santa Maria com saída às 5h da Rodoviária do Centro, com paradas em Camobi (Rodoviária), trevos da Quarta Colônia: Agudo e Restinga Sêca (Posto Fuzer), bem como Paraíso do Sul e Novo Cabrais.

04/10: Ônibus de Santa Maria sairá às 5h da Rodoviária do Centro, com paradas em Camobi (Rodoviária), trevos da Quarta Colônia: Agudo e Restinga Sêca (Posto Fuzer), bem como Paraíso do Sul e Novo Cabrais.

O retorno de todos os transportes está previsto para às 19h dos respectivos dias.

Sobre a Feira do Empreendedor

Reconhecida como o maior evento de empreendedorismo do Brasil, em 2024, as feiras mobilizaram mais de 100 mil pessoas e geraram mais de R$ 45 milhões em negócios, reforçando seu papel como plataforma estratégica para quem deseja crescer com sustentabilidade, inovação e visão de futuro.

A edição de 2025 será organizada em três eixos temáticos, desenhados para proporcionar uma jornada personalizada ao visitante. O Despertar é voltado para quem ainda está em fase de ideação ou busca novas perspectivas; o Teu Próximo Passo é para quem já empreende e busca crescimento, profissionalização ou inovação. Por fim, o Caminhos Conscientes tem foco em temas como ESG, impacto social, sustentabilidade e futuro dos negócios.

“A Feira do Empreendedor é uma vitrine de possibilidades. Mais do que um evento, ela representa um movimento em favor do empreendedorismo consciente, competitivo e conectado com as necessidades reais das pessoas. Em 2025, nosso objetivo é oferecer experiências transformadoras e soluções práticas para quem empreende ou quer empreender no Rio Grande do Sul”, afirma Ariel Berti, diretor Técnico do Sebrae RS.

Mais informações sobre o evento estão disponíveis em https://feiradoempreendedor.sebraers.com.br/.

Fonte: Sebrae