Feira da Uva e do Pequeno Agricultor de São Sepé inicia nesta sexta-feira

Ocorre neste final de semana, dias 4, 5 e 6, na Praça das Mercês, em São Sepé, a Feira da Uva e do Pequeno Agricultor 2022.

Evento, que terá comercialização de uvas, sucos, vinhos, doces e artesanato, ocorrerá das 8h30min às 22h, com arrecadação de alimentos durante todos os dias para o Banco de Alimentos do Escritório da Cidadania. Para esta sexta-feira, dia 4, está marcada para as 18h30min a solenidade oficial de abertura com a presença de autoridades e transmissão da Rádio Integração 98.5 FM.

Feira da Uva e do Pequeno Agricultor é uma promoção da Prefeitura de São Sepé, Escritório de Desenvolvimento, Fundação Afif Jorge Simões Filho, Associação de Vitivinicultores de São Sepé, Emater/Ascar e Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Sepé.