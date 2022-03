Feira da Agricultura Familiar de Agudo acontece neste final de semana

A agricultura familiar de Agudo terá protagonismo neste final de semana. A VII Feira da Agricultura e Produção Familiar acontece durante os dias 2 e 3 abril, no CTG Sentinela do Jacuí. O evento é idealizado pelo escritório municipal da Emater e realizado em parceria com a Prefeitura de Agudo.

Os visitantes poderão encontrar um espaço com produtos de qualidade e diversidade, em um ambiente acolhedor e familiar. A solenidade de abertura da feira está marcada para iniciar no sábado, às 13h.

“É um evento feito por muitas mãos, em um espaço muito bonito e organizado”, disse a gerente da Emater de Agudo, Cláudia Bernardini. Para o secretário municipal de Agricultura, Giovane Neu, o evento mostra as potencialidades e a força do município. “Nossos agricultores e agricultoras se dedicam diariamente e a feira é a união das nossas potencialidades”.

Entre as atividades estão previstas oficinas e demonstrações técnicas sobre ferramentas e iniciativas que possibilitam melhorias e facilidades nas produções agrícolas. Serão realizados workshops de sistemas de informação para propriedades, alimentação animal, secagem e armazenagem de grãos, entre outros.

A Prefeitura de Agudo também lançará o projeto pioneiro no estado denominado “Agricultura 4.0”, com apresentação de um aplicativo para solicitação de serviços nas propriedades.

Durante os dias de feira haverá comercialização de artesanatos, produtos da agricultura familiar, plantas, pequenos animais e produtos agropecuários. Além disso, também terá ambientes de alimentação, cerveja e chopp artesanal, espaço para as crianças e atividades culturais. No domingo será servido almoço por adesão, com o cardápio de carreteiro e acompanhamentos.

Fonte: Prefeitura de Agudo