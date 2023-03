Feira da Agricultura e Produção Familiar de Agudo ocorrerá neste final de semana

A Emater promoverá neste sábado e domingo, dias 1º e 2, no CTG Sentinela do Jacuí, em Agudo, mais uma edição da Feira da Agricultura e Produção Familiar. Evento, que terá cobertura da Rádio Integração, tem entrada gratuita e conta com o apoio da Prefeitura de Agudo, Associação de Produtores Rurais de Agudo (Asproag), Cooperagudo, Sicredi e Associação das Trabalhadoras Rurais de Agudo (Atra).

Na programação está a comercialização de produtos rurais, chopp artesanal, lanches, Feira do Peixe Vivo, brechó solidário, “Caminho das abelhas”, “Produção de morango e tomate em estufa”, “Porco na palha” e muito mais.

Programação:

1º de abril – Sábado

11h30min – Almoço servido pela Associação de Produtores Rurais de Agudo (Asproag)

13h – Abertura dos espaços de venda dos expositores e espaço técnico da Emater

13h30min – Abertura oficial da feira

15h – Oficina de produção de iscas para abelhas

16h – Oficina de produção de Kombucha

19h – Encerramento

2 de abril – Domingo

9h – Abertura dos espaços de venda dos expositores e espaço técnico da Emater

11h30min – Almoço colonial servido pela Associação de Produtores Rurais de Agudo (Asproag)

18h – Encerramento da feira