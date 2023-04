Federasul realizará “Fórum de Presidentes” em Restinga Sêca

A Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande Sul (Federasul) realizará nesta sexta-feira e no sábado, dias 14 e 15, no Hotel recanto Business Center, no Recanto Maestro, em Restinga Sêca, o Fórum de Presidentes. Um dos destaques do evento será a análise e avaliação dos 100 dias dos governos federal e estadual.

A reunião, marcada, estrategicamente no centro do Estado para facilitar o acesso dos presidentes das filiadas, vai cumprir uma agenda de dois dias abrindo espaço para uma grande reflexão sobre o futuro neste complexo momento do País. “Para o período difícil que se apresenta no horizonte será fundamental reforçarmos os laços que nos unem, porque só assim seremos capazes de fazer frente aos desafios das filiadas e de todos nós enquanto gaúchos e brasileiros”, disse o presidente Rodrigo Sousa Costa.

O Fórum inicia às 13h30min do dia 14 (sexta-feira) e traz vários enfoques para analisar os 100 dias de governos. A cientista política Elis Radmann e o ex-deputado Jeronimo Goergen são convidados para analisar o momento político aos 180 presidentes de entidades filiadas que estarão reunidos.

É grande a expectativa da Federasul em relação ao Fórum de Presidentes. De acordo com Rodrigo, “no grande projeto que estamos dando sequência, com fortalecimento do associativismo pela integração da capital com todo o interior do Estado, vamos ouvir as demandas regionais para construir estratégias legitimadas por quem representamos”.

A ideia é dar vida ao estado de espírito conquistado pela entidade, enfatiza o presidente. “As palavras integração, pertencimento, simplicidade, propósito e engajamento precisam refletir total coerência com nossos discursos e práticas”.

Realinhar estratégias está no propósito do Fórum, que vai ser palco também para uma análise econômica dos 100 dias, feita pelo vice-presidente de economia, Fernando Marchet. “Com toda bagagem que inclui espaço de discussão também com as mulheres, que estarão com programação alinhada, teremos ainda a palestra do empresário Roberto Argenta. E, para encerrar, no sábado, o Fórum vai ser cenário pra a divulgação do Código de Conduta da Federasul”.