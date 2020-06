Federarroz promoverá live para discutir perspectivas da próxima safra de arroz

Nesta terça-feira, dia 23 de junho, às 18h30min, a Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul (Federarroz) promove live com o título “Safra 2020/2021, e agora?”, com a participação do presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), deputado Alceu Moreira (MDB/RS). Também estarão na conversa o presidente da Federarroz, Alexandre Velho, e o vice-presidente da entidade, Roberto Fagundes.

Segundo Velho, a ideia deste bate papo é conversar sobre os diversos fatores que compõem os mercados interno e externo, no qual o parlamentar vem ajudando muito nas viagens que faz juntamente com a ministra da Agricultura divulgando a qualidade do arroz brasileiro. “Iremos conversar sobre estes assuntos além de trocar algumas impressões sobre o Plano Safra e política agrícola e tudo que envolve a cadeia do arroz”, destaca.

A live poderá ser acompanhada pelo YouTube da Federarroz no endereço www.youtube.com/Federarrozbr.

Fonte: AgroEffective