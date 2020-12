Federarroz debate pauta orizícola com ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente

O presidente da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul (Federarroz), Alexandre Velho, cumpriu agenda na capital federal na última semana com o objetivo de trabalhar junto aos órgãos federais temas relacionados à cadeia orizícola. Na pauta, encontros com os ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente, onde foram tratados assuntos como comercialização e mercado internacional.

Com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, o presidente da Federarroz acertou que o setor terá recursos para a comercialização para a próxima safra. Foi assunto também a garantia de abastecimento do mercado. “Além disso, reforçamos a questão da Tarifa Externa Comum (TEC) deixando bem claro que não há necessidade alguma de prorrogação além da data de 31 de dezembro que foi estabelecida. A ministra nos garantiu que isso não será alterado e que o setor pode ficar tranquilo”, salientou.

Já com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, entre os pontos da pauta esteve a questão da sustentabilidade da lavoura de arroz e os cuidados tomados e a consciência do produtor da importância do meio ambiente na produção. “Esclarecemos pontos em relação ao selo ambiental do Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga) e solicitamos a defesa do arroz no mercado internacional com relação aos requisitos fitossanitários”, destacou.

Os dois representantes do governo federal também receberam convites para participação na 31ª Abertura Oficial da Colheita do Arroz. Velho também esteve em reuniões no Ministério da Agricultura como com o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, César Halum, o diretor de Comercialização e Abastecimento, Sílvio Farnese, e o diretor de Crédito e Assuntos Econômicos, Wilson Vaz Araújo, assim como agenda com a Apex-Brasil tratando de parcerias para fomentar novos mercados.

Fonte: Federarroz