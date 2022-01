Federarroz anuncia homenageados desta edição da Abertura da Colheita do Arroz

A Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul (Federarroz) realiza dentro da programação da 32ª Abertura Oficial da Colheita do Arroz a tradicional homenagem a pessoas que se destacaram no ano de 2021 com relação aos pleitos e às demandas da orizicultura gaúcha e brasileira. Será feita a entrega da Pá do Arroz, símbolo do trabalho do orizicultor, para representantes do setor. Considerado um dos pontos altos do evento, a cerimônia se realizará no dia 17 de fevereiro a partir das 19 horas.

O presidente da Federarroz, Alexandre Velho, destaca a importância desse reconhecimento para quem apoiou o setor. “Os homenageados deste ano são pessoas que se destacaram no setor agrícola e arrozeiro, além de pratas da casa, que trabalham junto conosco na Federarroz. Lembraremos novamente de homenagear representantes da área de exportação, além de um reconhecimento ao trabalho na área ambiental que o Domingos Lopes Velho, da Farsul, vem exercendo. São pessoas que vêm fazendo a diferença e defendendo a lavoura arrozeira para levar em frente os pleitos do setor. Temos também produtores de arroz, soja e pecuária que vêm cumprindo com o que Federarroz prega que é a rotação de culturas, eficiência na gestão dos negócios. São produtores que fazem o que deve ser feito da porteira para dentro”, observa.

Serão homenageados na cerimônia, que terá o patrocínio de Supremo Insumos – Josapar, os produtores Marlon Fraga e Matheus Fraga na categoria Lavoura Nota 10, Frederico Wolf como Produtor Destaque, Marjorie Kauffmann como Técnica Estadual, Lucas Christofer Sena como Amigo da Lavoura, Guilherme Gadret da Silva na categoria Mercado Externo, Domingos Antônio Velho Lopes na de sustentabilidade e Anderson Belloli o homenageado especial, além do reconhecimento especial para André Amaro Farias, Thiago de Moraes Melo e Henrique Walner Alves Feijó.

Com o tema “A Produção De Alimentos No Pós-Pandemia. Novos Patamares, Novos Desafios”, o evento, de 16 a 18 de fevereiro na Estação Experimental Terras Baixas da Embrapa Clima Temperado em Capão do Leão (RS), seguirá o formato híbrido com atividades presenciais e on-line. A programação contará com as vitrines tecnológicas, feira, palestras e debates, homenagens e ato da Abertura Oficial. A organização é da Federarroz com correalização da Embrapa e patrocínio Premium do Irga e do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Informações e inscrições podem ser obtidas pelo aplicativo Colheita do Arroz ou no site www.colheitadoarroz.com.br.

Foto: Fagner Almeida/Divulgação

Texto: Nestor Tipa Júnior/AgroEffective