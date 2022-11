Faxinalenses colocam a mão na massa no Curso de Salgados

A Secretaria de Assistência Social de Faxinal do Soturno promoveu nos dias 16 e 17 de novembro, o Curso de Salgados com a professora Eleida Ruviaro. Ao todo, 16 mulheres faxinalenses concluíram o curso, que foi realizado no turno da noite, no espaço do Projeto Ciranda.

Durante o curso, as alunas aprenderam a fazer diversos salgados, como coxinha, risoles, pastel de nata, pastel de goiabada com ricota, empada de frango, quiche e folhados.

Além da parte teórica de cada receita, elas tiveram a oportunidade de colocar a mão na massa e produzir os salgados, desde a preparação da massa até a montagem e modelagem.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno