Faxinal sedia Seleção Complementar para o Exército

Considerado essencial para a mobilização dos brasileiros em defesa da soberania nacional, o Serviço Militar Obrigatório tem por finalidade o provimento de quadros para as Forças Armadas, por meio da seleção e incorporação de jovens que realizam o alistamento ao completarem 18 anos de idade. Na manhã de terça-feira, dia 11 de fevereiro, Faxinal do Soturno sediou a Seleção Complementar dos conscritos do município e das cidades vizinhas de Dona Francisca e São João do Polêsine. Ao todo, cerca de 50 pessoas realizaram inspeção de saúde e entrevista, nas dependências do Auditório Municipal e do Polo UAB.

Ao final, aqueles que foram dispensados do quartel prestaram Juramento à Bandeira, no plenário da Câmara de Vereadores. Conforme a secretária da Junta de Serviço Militar de Faxinal do Soturno, RosenildaTrentin, do total de 27 conscritos faxinalenses, 16 irão servir ao Exército no 29º Batalhão de Infantaria Blindada (BIB), em Santa Maria. A incorporação deve acontecer no início de março.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno