Faxinal sedia encontro de dirigentes de Educação da Quarta Colônia

Foi realizada na manhã desta terça-feira, dia 24 de agosto, no Auditório Municipal de Faxinal do Soturno, uma reunião com os secretários de Educação e coordenadores pedagógicos das cidades da Quarta Colônia.

O encontro, organizado pela Comissão de Educação, Cultura e Comunicação, objetivou tratar sobre a educação no contexto do Geoparque Quarta Colônia.

Na oportunidade, foram apresentadas as demandas regionais no que se refere à Educação, à Cultura e à Comunicação, a partir de levantamento feito pela Comissão. Também, houve a discussão acerca das necessidades das Secretarias de Educação em relação ao Geoparque, bem como da inserção da educação patrimonial nas escolas.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno