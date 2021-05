Faxinal receberá mais de R$ 500 mil em emendas parlamentares

Nos últimos dias, foram confirmadas emendas parlamentares de dois deputados e um senador, em prol de Faxinal do Soturno. Os recursos federais, em torno de R$ 500 mil, são destinados para as áreas da saúde, agricultura e esporte.

Em ofício encaminhado no dia 13 de maio, o senador Lasier Martins informou a indicação de uma emenda parlamentar no valor de R$ 110 mil para custeio de Atenção Básica em Saúde. A verba é proveniente do Ministério da Saúde.

Outras duas emendas foram informadas recentemente ao Executivo Municipal: R$ 250 mil do deputado federal Covatti Filho, para infraestrutura esportiva e, R$ 200 mil do deputado federal Pedro Westphalen, sendo R$ 100 mil para o Hospital de Caridade São Roque e R$ 100 mil para patrulha agrícola.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno